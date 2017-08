Arsene Wenger: Kein Mitleid mit Chelsea

Premier League Arsenal -

Leicester Premier League Watford -

Liverpool Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Premier League Brighton -

Man City Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Man United -

West Ham Premier League Swansea -

Man United Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Arsenal Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Premier League Manchester City -

Everton

Am Freitagabend startet die Premier League in die neue Spielzeit. Das Auftaktspiel bestreiten dabei der FC Arsenal und Leicester City. Meister Chelsea greift erst am Samstag gegen den FC Burnley ins Geschehen ein. Zuletzt beklagte Blues-Coach Antonio Conte allerdings einen zu kleinen Kader.

"Ob ich Mitleid habe, weil sie nicht genug Spieler haben? Nein", sagte Arsene Wenger auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Foxes.

Der Gunners-Coach könnte die missliche Lage seines Kollegen wohl nachvollziehen. Nicht zufriedenstellende Transferperioden sowie Verletzungspech drängten Wenger in den vergangenen Jahren immer wieder zu Notlösungen.

Dennoch betonte der Franzose: "Man muss nur auf die Anzahl der Spieler schauen, die sie an andere Vereine verliehen haben. Davon könnten sie ja ein paar zurückholen."

Chelsea verbuchte im aktuellen Transferfenster vergleichsweise wenige Transfers. Nur Willy Caballero, Antonio Rüdiger, Tiemoue Bakayoko und Alvaro Morata folgten dem Ruf von Conte nach London.