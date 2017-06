Wann sind die Saisonhighlights von United?

Mittwoch, 14.06.2017

Nach dem Gewinn der Europa League soll für Manchester United auch der Erfolg in der Liga wieder zurückkehren

Gegen wen spielt Manchester United zum Saisonauftakt?

Am 1. Spieltag der Premier-League-Saison 2017/18 empfangen die Red Devils am 12./13. August West Ham United im Old Trafford. Das zurückliegende Ligaduell mit den Hammers gewann United mit 2:0.

Wann erwartet die Red Devils das erste Top-Duell?

Die großen Kracher werden United zunächst erspart. Erst am 8. Spieltag wird das Team von Jose Mourinho erstmals richtig gefordert. Mitte Oktober muss Manchester United an die Anfield Road zu Jürgen Klopps FC Liverpool.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann trifft Manchester United auf den Meister FC Chelsea?

Die Wochen zwischen dem 8. und dem 11. Spieltag haben es in sich für die Red Devils. Nach dem Duell gegen Liverpool empfängt United am 10. Spieltag die Spurs aus Tottenham und muss darauf nach London zum FC Chelsea - Mourinhos ehemalige Liebe. Das Rückspiel gegen den Meister 2016/17 ist am 28. Spieltag angesetzt.

Wann steigen die Stadtderbys gegen Manchester City?

Pep Guardiola gegen Jose Mourinho. In die nächste Runde dieses ewigen Duells geht es am 16. Spieltag. Anfang Dezember empfängt United den Stadtrivalen um DFB-Nationalspieler Leroy Sane. Das Rückspiel im Etihad Stadium findet am 7./8. April statt (33. Spieltag).

Wo kann man die Spiele des FC Arsenal live verfolgen?

Die Spiele von Manchester United in der Premier League werden live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Rechte an der englischen Liga für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pro Anstoß-Block wird ein Spiel live übertragen, die übrigen im Re-Live. Außerdem gibt es Highlight-Clips zu jeder Partie auf SPOX.

Das ist der Spielplan von Manchester United in der Saison 2017/18

Spieltag Heimteam Auswärtsteam 1 Manchester United West Ham United 2 Swansea City Manchester United 3 Manchester United Leicester City 4 Stoke City Manchester United 5 Manchester United FC Everton 6 FC Southampton Manchester United 7 Manchester United Crystal Palace 8 FC Liverpool Manchester United 9 Huddersfield Town Manchester United 10 Manchester United Tottenham Hotspur 11 FC Chelsea Manchester United 12 Manchester United Newcastle United 13 Manchester United Brighton & Hove Albion 14 FC Watford Manchester United 15 FC Arsenal Manchester United 16 Manchester United Manchester City 17 Manchester United AFC Bournemouth 18 West Bromwich Albion Manchester United 19 Leicester City Manchester United 20 Manchester United FC Burnley 21 Manchester United FC Southampton 22 FC Everton Manchester United 23 Manchester United Stoke City 24 FC Burnley Manchester United 25 Tottenham Hotspur Manchester United 26 Manchester United Huddersfield Town 27 Newcastle United Manchester United 28 Manchester United FC Chelsea 29 Crystal Palace Manchester United 30 Manchester United FC Liverpool 31 West Ham United Manchester United 32 Manchester United Swansea City 33 Manchester City Manchester United 34 Manchester United West Brom Albion 35 AFC Bournemouth Manchester United 36 Manchester United FC Arsenal 37 Brighton & Hove Albion Manchester United 38 Manchester United FC Watford

Manchester United: Termine, Ergebnisse, Kader