Wann sind die Saisonhighlights des FC Arsenal?

Mittwoch, 14.06.2017

Gegen wen spielt Arsenal zum Saisonauftakt?

Am 1. Spieltag der Premier-League-Saison 2017/18 bekommt es der FC Arsenal mit dem entthronten Meister von 2015/16 Leicester City zu tun. Das Spiel steigt am Wochenende 12./13. August 2017 im Emirates Stadium.

Wann kommt es zum ersten Topspiel mit Arsenal-Beteiligung?

Bereits am 3. Spieltag ist die Mannschaft von Arsene Wenger erstmals ernsthaft gefordert. Ende August sind die Gunners bei Jürgen Klopps FC Liverpool an der Anfield Road zu Gast.

Wann steigen die North-London-Derbys gegen die Tottenham Hotspur?

Die prestigeträchtigen North-London-Derbys gegen die Tottenham Hotspur steigen im November und Februar. Am 12. Spieltag empfangen die Gunners die Spurs im heimischen Emirates Stadium, am 27. Spieltag sind sie an der White Hart Lane zu Gast.

Wer ist Arsenal-Trainer in der Saison 2017/18?

Trotz monatelangen Protesten gegen Trainer Arsene Wenger hat dieser seinen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2019 verlängert. Nun geht der Franzose in seine insgesamt 22. Saison als Arsenal-Trainer, bisher feierte er mit seinem Verein drei Meistertitel (1998, 2002 und 2004) sowie sieben Siege im FA-Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 und 2017).

Wann trifft Wengers Arsenal auf Mourinhos United?

Brisant ist traditionell die Rivalität zwischen Arsenals Trainer Arsene Wenger und Manchester Uniteds Übungsleiter Jose Mourinho, die eine jahrelange Fehde praktizieren. Drei Spieltage nach dem North-London-Derby, in der 15. Runde, kommt es im Emirates Stadium zum ersten Gipfeltreffen der beiden Rivalen. Das zweite steigt am drittletzten Spieltag Ende April im Old Trafford.

Wo kann man die Spiele des FC Arsenal live verfolgen?

Die Spiele des FC Arsenal in der Premier League werden live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Rechte an der englischen Liga für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Pro Anstoß-Block wird ein Spiel live übertragen, die übrigen im Re-Live. Außerdem gibt es Highlight-Clips zu jeder Partie auf SPOX.

Das ist der Spielplan des FC Arsenal in der Saison 2017/18

Spieltag Heimteam Auswärtsteam 1 FC Arsenal Leicester City 2 Stoke City FC Arsenal 3 FC Liverpool FC Arsenal 4 FC Arsenal AFC Bournemouth 5 FC Chelsea FC Arsenal 6 FC Arsenal West Bromwich Albion 7 FC Arsenal Brighton & Hove Albion 8 FC Watford FC Arsenal 9 FC Everton FC Arsenal 10 FC Arsenal Swansea City 11 Manchester City FC Arsenal 12 FC Arsenal Tottenham Hotspur 13 FC Burnley FC Arsenal 14 FC Arsenal Hudderrfield Town 15 FC Arsenal Manchester United 16 FC Southampton FC Arsenal 17 West Ham United FC Arsenal 18 FC Arsenal Newcastle United 19 FC Arsenal FC Liverpool 20 Crystal Palace FC Arsenal 21 West Bromwich Albion FC Arsenal 22 FC Arsenal FC Chelsea 23 AFC Bournemouth FC Arsenal 24 FC Arsenal Crystal Palace 25 Swansea City FC Arsenal 26 FC Arsenal FC Everon 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 28 FC Arsenal Manchester City 29 Brighton & Hove Albion FC Arsenal 30 FC Arsenal FC Watford 31 Leicester City FC Arsenal 32 FC Arsenal Stoke City 33 FC Arsenal FC Southampton 34 Newcastle United FC Arsenal 35 FC Arsenal West Ham United 36 Manchester United FC Arsenal 37 FC Arsenal FC Burnley 38 Huddersfield Town FC Arsenal

FC Arsenal: Termine, Ergebnisse, Kader