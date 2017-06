Saints: Giggs statt Tuchel für Puel-Nachfolge?

Freitag, 16.06.2017

Die DailyMail nennt Giggs als Alternative zu Tuchel. Demnach könnte der Waliser und ehemalige Spieler von Manchester United seine ersten Schritte als Cheftrainer bei den Saints wagen. Der 43-Jährige wurde zuletzt mit Swansea City in Verbindung gebracht, nach dem er die Red Devils verließ.

Nach seiner Spielerkarriere landete Giggs schnell auf der Trainerbank. Vorerst unterstützte er aber nur die United-Trainer und sprang kurz als Interimstrainer für den entlassenen David Moyes ein. Die Bilanz in vier Spielen: Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.

Bereits in den letzten Wochen war Tuchel immer wieder mit Southampton in Verbindung gebracht worden. Der Deutsche ging kürzlich getrennte Wege mit Borussia Dortmund und ist entsprechend vertragslos. Dem Bericht zufolge will er allerdings einen größeren Klub, möglichst aus der Königsklasse, abwarten.

Die Saints trennten sich von Claude Puel, nachdem der Verein in der abgelaufenen Saison den achten Platz sicherte und das Finale des EFL Cup erreichte. Der Spielstil des Trainers soll den Verantwortlichen zu reaktionär gewesen sein.

Der FC Southampton im Überblick