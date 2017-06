Trotz BVB-Kontakt: Dolberg bleibt bei Ajax

Sonntag, 04.06.2017

"Alle europäischen Topklubs haben sich nach ihm erkundigt", sagte Jens Steffensen gegenüber Fußball Transfers. Der Berater des Dänen bestätigte auch indirekt den Kontakt zum BVB, ergänzte allerdings: "Wir haben noch keine konkreten oder schriftlichen Sachen gesehen."

Neben den Dortmundern wurden zuletzt auch der FC Liverpool und Manchester United mit Dolberg in Verbindung gebracht. Doch der in Silkeborg geborene Nationalspieler, der bei Ajax noch bis 2021 unter Vertrag steht, denkt noch nicht an einen Wechsel. "Sein Ziel ist es, ein weiteres Jahr bei Ajax zu bleiben", so Steffensen.

Dolberg wechselte 2015 von Silkeborg IF nach Amsterdam. Für den Europa-League-Finalisten absolvierte er in der abgelaufenen Saison 48 Pflichtspiele, erzielte dabei 23 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Kasper Dolberg im Steckbrief