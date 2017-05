West Ham will Batshuayi und Iheanacho

Dienstag, 23.05.2017

Nachdem Mittelfeldspieler Michail Antonio mit neun Treffern in der zurückliegenden Saison Top-Torjäger der Hammers war, will Trainer Slaven Bilic für mehr offensive Durchschlagskraft in der kommenden Spielzeit sorgen.

Zuletzt wurde auch über einen Wechsel von Liverpools Daniel Sturridge zu West Ham spekuliert. "Wenn er gut drauf ist, dann ist er ein unglaublicher Spieler. Ist er die Art Stürmer, nach der wir suchen? Wir werden sehen. Wir haben unsere Liste an Stürmern", gab sich Coach Bilic im April vielsagend. Aufgrund der Konkurrenz von Paris Saint-Germain und der Verletzungsanfälligkeit des englischen Nationalspielers sind zuletzt jedoch Zweifel an einem Wechsel aufgekommen.

Neben möglichen Deals für Batshuayi und Iheanacho lotet West Ham ebenfalls die Chancen auf eine Verpflichtung von Anthony Martial aus. Der französische Nationalspieler stand unter Trainer Jose Mourinho lediglich 18-mal von Beginn an für Manchester United auf dem Feld.

