Medien: Engländer wollen Wagner

Mittwoch, 17.05.2017

"Das Thema nervt langsam. Ich habe schon alles dazu gesagt", zitiert die Bild Wagner. In ihrem Bericht erwähnte das Blatt zuvor, dass neben Swansea auch West Ham am 29-Jährigen interessiert sein soll. Noch ist Wagner bis 2019 bei der TSG unter Vertrag.

In der Premier League könnte Wagner wohl mehr verdienen als in Hoffenheim. Allerdings lehnte der Stürmer bereits ein Angebot aus China mit einem Gehalt von rund zehn Millionen Euro pro Jahr ab.

Momentan nutzt Wagner die Bundesiga, um sich für das DFB-Team zu empfehlen. Der Stürmer erzielte in der laufenden Saison in 30 Einsätzen elf Tore. Mit Hoffenheim könnte er in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen.

Sandro Wagner im Steckbrief