Xhaka: "Niemand kann meinen Spielstil ändern"

Montag, 08.05.2017

"Du wirst im Fußball kritisiert, wenn du eine rote Karte bekommst", sagte Xhaka nach dem 2:0-Sieg seines Teams gegen Manchester United. "Trotzdem kann niemand meinen Spielstil ändern. Wenn ich noch einen Platzverweis bekomme, dann ist das so. Man wird aber auch klüger und seit meiner letzten roten Karte sind die Dinge besser geworden."

"Es wäre ja nicht so, als ob ich mein erstes Spiel in England gespielt hätte", fügte er über seine Leistung im United-Spiel an. "Fußball ist für mich überall mehr oder weniger gleich. Der Ball ist rund. Nur taktisch sind die Dinge bei den verschiedenen Klubs eben unterschiedlich."

Xhaka erzielte im Spiel gegen die Red Devils das 1:0 und leitete somit einen wichtigen Sieg für seine Gunners ein, die um eine Top-vier-Platzierung in der Liga kämpfen.

Granit Xhaka im Steckbrief