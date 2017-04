Erlebe die Reds gegen Crystal Palace live

Mittwoch, 19.04.2017

Eine Übertragung der Reds-Ligaspiele im Fernsehen verfolgen? Aktuell unmöglich. DAZN hat sich die TV-Rechte an den Premier-League-Spielen gesichert und überträgt die Matches im Internet.

An jedem Spieltag zeigt der Livestream-Service die besten Spiele aus dem Mutterland des Fußballs. Mit dabei ist natürlich der FC Liverpool, der unter Trainer Jürgen Klopp einen neuen Angriff auf die Spitze der englischen Liga wagt.

Dabei helfen sollen einige Transfers: Loris Karius hütet das Tor des FC Liverpool bei den Heimspielen an der legendären Anfield Road, in der Innenverteidigung läuft Joel Matip auf und im Mittelfeld spielt mit Emre Can ein weiterer Deutscher. Ob der FC Liverpool wirklich den Sprung an die Spitze der Premier League schafft, hängt allerdings von der Leistung der gesamten Mannschaft um die Superstars Philippe Coutinho und Sadio Mane ab.

Der Premier-League-Spielplan des FC Liverpool:

Datum Uhrzeit Partie Überträgt DAZN? 23.04.17 17.30 Uhr FC Liverpool - Crystal Palace ja 01.05.17 21.00 Uhr FC Watford - FC Liverpool ja 07.05.17 14.30 Uhr FC Liverpool - FC Southampton unbekannt 13.05.17 16.00 Uhr West Ham United - FC Liverpool unbekannt 21.05.17 16.00 Uhr FC Liverpool - FC Middlesbrough unbekannt

Was DAZN Dir bietet

Du willst nicht nur im Liveticker erleben, wie sich die Reds in der Premier League schlagen? DAZN bietet dir die Möglichkeit, das Livestream-Angebot mit einem Probemonat gratis auszuprobieren. Erlebe die Spitzenspiele gegen den FC Chelsea, Arsenal, Manchester United oder Manchester City live und auf Abruf! Erst im zweiten Monat kostet der Service 9,99 Euro, jeder Nutzer kann sein Abonnement monatlich kündigen.

Damit nicht genug. DAZN zeigt neben der Premier League auch sämtliche Spiele der Primera Division mit Real Madrid und dem FC Barcelona, der Serie A und der Ligue 1 im Livestream. Dazu stehen mit NBA, NFL, MLB und NHL unter anderem alle vier großen US-Sport-Ligen auf dem Programm. DAZN bietet die wohl breiteste Auswahl an Sportübertragungen im deutschen Raum, das Fernsehen kann da nicht mithalten.

Die Qualität der Streams von DAZN ist mit TV-Übertragungen in Full-HD-Auflösung von 720p oder 1080p vergleichbar. Das Angebot kann der Nutzer zudem überall statt nur am Fernseher abrufen. Neben dem Computer und Laptop stehen für die Streams Apps für Android- und Apple-Smartphones sowie Smart-TVs bereit.

PC, Notebook, iMac und Macbook

Smartphones und Tablets mit Android oder iOS

Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 sowie Xbox One

Android TV, LG Smart TV, Panasonic Smart TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV

Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablet

Ähnlich wie Netflix will DAZN zudem seine Livestreams künftig auch für Apple TV anbieten. Gleichzeitiges Streaming auf zwei Geräten ist möglich. Den FC Liverpool gleichzeitig an zwei Orten zu verfolgen, ist also kein Problem!

Das komplette Premier-League-Programm von DAZN im Überblick