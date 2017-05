Agüero: Kein Interesse an Wechsel zu United

Montag, 08.05.2017

Dennoch ist es möglich, dass der Argentinier Manchester in diesem Sommer verlässt, da Cheftrainer Guardiola Interesse an Stürmerstar Alexis Sanchez vom FC Arsenal bekundet haben soll. Agüero wird sich am Ende der Saison mit dem City-Coach treffen, um die Pläne des Katalanen zu besprechen und somit die Zukunft des Stürmers zu entscheiden.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Wochenende war berichtet worden, dass United-Trainer Mourinho aus diesem Umstand einen Vorteil schlagen möchte und dem argentinischen Nationalspieler ein Gehalt von knapp 15 Millionen Euro geboten habe. Quellen aus Umfeld des Spielers haben jedoch einen Kontakt zwischen den Red Devils und Agüero dementiert.

Sergio Agüero im Steckbrief