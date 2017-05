Sturridge beim FC Liverpool "glücklich"

Montag, 22.05.2017

Sturridge, dessen Vertrag beim Ex-Rekordmeister noch bis 2019 läuft, sagte bei Sky Sports auf seine Zukunft angesprochen: "Die Entscheidung liegt beim Verein. Ich habe Spaß am Fußball. Mein Job ist es, auf den Rasen zu gehen und bestmöglich zu spielen. Es gibt keinen Grund für Diskussionen. Ich stehe noch für weitere zwei Jahre unter Vertrag und ich bin glücklich hier."

Reds-Coach Jürgen Klopp setzte in der abgelaufenen Saison in der Sturmspitze verstärkt auf Roberto Firmino, Sturridge blieb oft die Rolle des Edeljokers. "Ich hätte gerne mehr gespielt. Aber ich bin dem Klub dankbar für die Chancen, die ich erhalten habe und der Trainer war wirklich nett zu mir", so Sturridge weiter.

Daniel Sturridge im Steckbrief