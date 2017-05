Terry: Chelsea wird große Spieler holen

Montag, 22.05.2017

"Mit der Champions League und der Anzahl der Spiele, die wir bestreiten müssen, denke ich, dass wir uns wirklich auf dem Transfermarkt verstärken müssen", sagte Terry gegenüber Sky Sports. Der Englänger ist sich sicher, dass die Verantwortlichen die Situation besprechen werden. "Ich wäre überrascht, wenn nicht mindestens fünf oder sechs große Spieler im Sommer kommen würden", zeigt sich der ehemalige Nationalspieler optimistisch.

Für die Blues bestritt Terry insgesamt 689 Spiele. Er feierte unter anderem fünfmal den Triumph in der Premier League und gewann zudem 2012 die Champions League. Am kommenden Samstagabend hat der scheidende Kapitän gegen Arsenal die Chance, die FA-Cup-Trophäe an die Stamford Bridge zu holen.

John Terry im Steckbrief