Cantona: Chelsea im Fall Costa unter Druck

Montag, 29.05.2017

"Chelsea wurde Premier-League-Meister und Costa hat dies auf kreative Art gefeiert: Zuerst zog er an John Terrys Intimbereich und anschließend machte er eine nette Geste hinter Contes Gesäß", so Cantona gegenüber Eurosport. "Das ist eine klare Nachricht an die Bosse über seinen möglichen Abflug: Ich habe euch im Griff und verarsche euch dabei."

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Angeblich kann Costa die Stamford Bridge in Richtung China verlassen, doch dorthin will er nach eigener Aussage nicht. Auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Atletico Madrid steht im Raum.

Diego Costa im Steckbrief