Diego Costa befeuert Atletico-Gerüchte

Sonntag, 28.05.2017

Machten in den letzten Wochen und Monaten Gerüchte die Runde, Costa zöge es nach China, ist ein Wechsel ins Reich der Mitte vom Tisch. Dafür nimmt eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Atletico Madrid - Goal-Informationen zufolge - konkrete Formen an.

Costa, der in ständigem Kontakt mit Ex-Coach Diego Simeone steht, äußerte sich im Anschluss an die FA-Cup-Finalniederlage vielsagend: "Ich werde Chelsea nur verlassen, um zu Atletico zu wechseln." Der Torjäger weiter: "Wenn nicht, dann bleibe ich hier. Ich bin nicht an anderen Klubs interessiert. Ich habe einen Vertrag bei Chelsea und nicht die Intention, zu gehen. Sollten sich aber Veränderungen ergeben, dann könnten meine Chancen hier sinken."

Der 15-fache spanische Nationalspieler fügte abschließend an: "Sollte der Trainer nicht mehr auf mich zählen oder einen anderen Stürmer bevorzugen, dann muss ich gehen. Jeder weiß, welchen Verein ich favorisiere. Da mache ich kein Geheimnis draus."

Costas Vertrag in London läuft noch bis 2019. In 120 Einsätzen für den CFC erzielte der 28-Jährige 58 Tore und steuerte 24 Vorlagen bei.

