Berbatov bestätigt Gespräche mit Sunderland

Sonntag, 16.04.2017

"Ich will spielen", machte Berbatov im Interview mit Sky Sports klar. "Ich hatte einige Konversationen mit einigen Trainern bei Sunderland. Am Ende ist nichts passiert. Wenn man so lange Fußball spielt und wie ich in guter Form ist, dann schaut man sich um. Fußball ist mein Leben."

Das Tabellenschlusslicht der Premier League könnte einen starken Stürmer gut gebrauchen. Die Black Cats haben nach Middlesborough die wenigsten Tore in dieser Saison in England erzielt.

Dimitar Berbatov im Steckbrief