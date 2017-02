Gerrard spielt noch einmal für Liverpool

Mittwoch, 15.02.2017

Der Mittelfeldstar zählt zur Liverpool-Auswahl für ein Wohltätigkeitsspiel gegen Ex-Stars des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, das am 25. März in Liverpool stattfindet. Der Erlös der Partie kommt der 'LFC Foundation' zugute, die Kindern und Jugendlichen in der Stadt hilft.

Neben Gerrard werden weitere Reds-Größen wie Ian Rush, Robbie Fowler, John Aldridge und Jamie Carragher auflaufen. Gerrard erklärte: "Ich freue mich, auf dieses Spiel für die LFC Foundation. Anfield wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Es ist eine große Ehre, an der Seite dieser Legenden Geld für einen guten Zweck zu sammeln."

Steven Gerrard im Steckbrief