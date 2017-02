Klopp: "Das wäre verrückt"

Sonntag, 12.02.2017

Angesprochen auf eine Rückkehr ins Rennen um den Titel, bremste der Chefcoach jedoch die Erwartungen:

"Was würden Sie über mich denken, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir Chelsea noch einholen werden? Wäre das noch sehr ehrgeizig oder schon verrückt?", fragte Klopp die Journalisten, um danach fortzufahren:

"Vielleicht können Sie sich ja vorstellen, dass mich das momentan nicht allzu sehr interessiert. Die einzige Möglichkeit etwas Handfestes zu gewinnen, ist, seine Spiele zu gewinnen. Wenn sie so wollen hat das Jahr 2017 für uns heute Abend begonnen."

Über die Ausgangslage im Titelkampf äußerte sich der ehemalige BVB-Trainer so: "Es sieht momentan nicht danach aus, dass Chelsea über Wochen ins Straucheln kommen wird. Sollte das jedoch der Fall sein, dann wird jemand da sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das sein werden. Wir werden auf jeden Fall versuchen so viele Punkte wie möglich zu holen. Am Ende der Saison wird man dann sehen, wofür es gereicht hat."

