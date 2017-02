Alkoholfahrt: Firmino muss Strafe zahlen

Mittwoch, 01.02.2017

"Ich möchte mich beim Klub, dem Trainer, den Teamkollegen und den Fans entschuldigen. Was ich getan habe, war falsch, ich habe ein schlechtes Beispiel abgegeben", sagte Firmino, der aus dem Fehler "lernen" will: "Es wird nicht wieder vorkommen."

Der frühere Hoffenheimer Bundesligaprofi war an Weihnachten unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Autos erwischt worden. Nach der Kontrolle wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Firmino räumte die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe vor Gericht ein.

Roberto Firmino im Steckbrief