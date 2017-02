Medien: Wilshere kann nicht zu Arsenal

Mittwoch, 01.02.2017

Die Sun berichtet, dass sich die Gunners durchaus mit einer verfrühten Rückholaktion Wilsheres beschäftigen würden.

Dieser blieb bei Bournemouth verletzungsfrei und steht damit im Kontrast zum Mittelfeld des FC Arsenal. Dort fallen neben Aaron Ramsey auch alle anderen zentralen Spieler aus.

Allerdings, so der Bericht, ist Wenger machtlos, was Wilshere angeht. Offenbar verpasste man es, in den Verhandlungen eine entsprechende Klausel einzubauen. Der Mittelfeldspieler muss somit bis zum Saisonende eine Leihgabe bleiben.

Jack Wilshere im Steckbrief