Mou: United gehört in die Champions League

Mittwoch, 01.02.2017

"Ich persönlich vermisse die Champions League", sagte Mourinho der Presse. "Jedes Spiel, das ich nicht in der Champions League spiele, fehlt mir."

"Aber natürlich ist United viel wichtiger als ich", fügte The Special One an. "Was zählt ist Manchester United und jeder weiß, dass dieser Klub in die Champions League gehört. Wir werden alles tun, um das nächste Saison möglich zu machen."

Mourinho hat zwei Möglichkeiten, um sein Ziel zu erreichen: Entweder durch den Gewinn der Europa League oder eine Top-Vier Platzierung in der Premier League am Ende der Saison.

