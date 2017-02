Mourinho: Pogba war "günstig"

Sonntag, 19.02.2017

"Ich glaube, in ein paar Jahren wird man realisieren, dass er günstig war", wird The Special One in der Daily Mail zitiert. Der Franzose kam vor der Saison für die Rekordablköse für 105 Millionen Euro aus Turin.

"Vor ein paar Jahren kostete ein phänomenaler Spieler noch 30 Millionen Euro", rechnet Manchester Uniteds Coach vor: "Und heute? Kriegt man für 30 Millionen Euro nicht einmal mehr einen Spieler, sondern nur die Aussicht auf einen Spieler."

"Ich warte auf diesen Moment"

Deshalb werde der kommende Transfersommer "die ein oder andere Überraschung" parat halten. "Paul wird den Status als teuerster Spieler der Welt verlieren, was wahrscheinlich ganz gut ist."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

So ist sich Mourinho sicher, "dass im Sommer einige Spieler mit der Hälfte seiner Qualität genauso viel oder sogar mehr kosten werden. Ich warte auf diesen Moment, dass er nicht mehr ständig unter Spezial-Beobachtung steht".

Alles zu ManUtd