AC-Trainer: Donnarumma kann Ballon d'Or holen

Samstag, 18.02.2017

"Für mich hat Gigio die Möglichkeiten, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte Montella dem Milan Channel. "Viel wird davon abhängen, bei welchem Klub er in der Zukunft spielt. Er hat gute Chance, wenn er bei einem großen, internationalen Klub wie Milan bleibt."

Der erst 17-Jährige hat in Mailand noch einen Vertrag bis 2018 und wurde in der Vergangenheit auch mit Klubs wie Real Madrid, Juventus, Chelsea und Manchester United in Verbindung gebracht.

