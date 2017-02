Medien: Götze bei Liverpool weiterhin ein Thema

Sonntag, 19.02.2017

Dem Mirror zufolge habe Liverpool bereits Kontakt zum BVB aufgenommen und erste Gespräche geführt. Als Ablösesumme nennt das Blatt mindestens die 22 Millionen, die der BVB im Sommer an den FC Bayern überwiesen hat.

"Wir sind in verschiedenen Gesprächen - mit Spielern, Beratern, all diesen Leuten", hat Klopp erst kürzlich im Liverpool Echo erste Gespräche bezüglich der Kaderplanung für die kommende Saison bestätigt. "Ich bin mir sicher, dass wir am Ende einen sehr guten Kader beisammen haben werden."

Götze, der sich seit seiner Rückkehr mit Verletzungen herumplagt und dem BVB aktuell wegen muskulärer Probleme noch zwei Wochen fehlen wird, stand in der laufenden Saison in 16 von 32 Partien auf dem Platz.

