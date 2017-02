Ibrahimovic will "zwei oder drei Titel"

Sonntag, 12.02.2017

"Von den Teams die noch vor uns stehen kann nur eines Meister werden, die anderen werden am Ende mit leeren Händen dastehen. Wir hingegen stehen im Finale des EFL Cup, sind noch in der Europa League und dem FA Cup vertreten. Wenn wir also nicht die Premier League gewinnen, können wir wenigstens zwei oder drei andere Titel gewinnen", fuhr der 35-Jährige fort.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In der Europa League steht am Donnerstag (21.05 im LIVE-TICKER) das Hinspiel gegen die AS St. Etienne an. Ibrahimovic schärft bereits die Sinne: "Es sind zwei Spiele, zwei Finals. Ein gutes Ergebnis am Donnerstag allein reicht nicht, wir brauchen in beiden Spielen ein gutes Resultat."

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief