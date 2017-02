Mkhitaryan: "Klopp hat mich zu dem gemacht"

Sonntag, 12.02.2017

Nach einer enttäuschenden ersten Saison avancierte der Nationalspieler tatsächlich zum Leistungsträger bei den Schwarz-Gelben. Eine Entwicklung, die er auch auf die Arbeit des gebürtigen Stuttgarters zurückführt: "Ich bin Klopp sehr dankbar. Er hat mich charakterlich und psychologisch auf jeden Fall weiter gebracht."

Mittlerweile stehen die beiden bei zwei Erzrivalen unter Vertrag. Einen Vergleich zwischen Klopp und seinem aktuellen Trainer Jose Mourinho stellte Mkhitaryan auch an. Zwischen den beiden erkennt er durchaus Parallelen: "Sie sind beide sehr freundlich und machen ihren Job sehr gut. Dennoch ist die Art, wie sie arbeiten, durchaus unterschiedlich."

Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat sich Manchester United mittlerweile gefangen und sich im Rennen um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet. Mkhitaryan führt die Startschwierigkeiten auf den Trainerwechsel von Louis van Gaal zu The Special One zurück: "Es ist das erste Jahr unter der Führung von Mourinho und wir arbeiten sehr hart. Er sagt uns, was er von uns erwartet, allerdings ist es nie einfach unter einem neuen Trainer. Man muss sich ihm und seinem Trainerteam, den Trainingseinheiten und den Spielen anpassen. Anfangs hatten wir einige Schwierigkeiten, doch im November haben wir endlich angefangen, unsere Spiele zu gewinnen."

