Kracher in Anfield - Chelseas nächster Schritt?

Freitag, 10.02.2017

FC Arsenal - Hull City (Sa., 13.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Die Tigers hatten gegen Arsenal lange nichts mehr zu melden. Sieben der letzten acht Aufeinandertreffen entschieden die Gunners für sich, die sich unter der Woche allerdings von der bitteren 1:3-Derbypleite gegen Chelsea erholen mussten.

"Vor allem defensiv haben wir Fehler gemacht, die man sich in solch einem Spiel nicht erlauben darf", klagte Trainer Arsene Wenger. Die Titelchancen sind inzwischen bei Null, zwölf Punkte sind die Blues nun enteilt.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze braucht Arsenal, das weiter auf den rotgesperrten Granit Xhaka sowie die verletzten Aaron Ramsey und Santi Cazorla verzichten muss, allerdings jeden Zähler. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Alexis Sanchez, der in drei Liga-Einsätzen gegen Hull bereits an sechs Toren direkt beteiligt war.

Hull steckt derweil mitten im Abstiegskampf, überraschte allerdings zuletzt mit einem 2:0-Erfolg über Liverpool. Auswärts holte der Tabellen-18. aus den letzten zehn Partien aber nur einen Punkt, feierte in dieser Saison erst einen Sieg auf fremdem Platz.

Manchester United - FC Watford (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Seit 15 Premier-League-Spielen ungeschlagen, hat United die Champions-League-Plätze inzwischen wieder im Visier. Gegen Watford wollen die Red Devils, die vergangene Woche einen überzeugenden 3:0-Sieg bei Leicester City feierten, unbedingt nachlegen.

Rang drei und damit die direkte Qualifikation für die Königsklasse ist nur noch vier Punkte entfernt, mit Liverpool und Tottenham nehmen sich zwei direkte Konkurrenten am Wochenende gegenseitig die Punkte weg.

Mit Watford hat United derweil noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, als man den Hornets mit 1:3 unterlag und anschließend in eine Krise schlitterte. Mittlerweile sind die Red Devils aber deutlich gefestigter, Zlatan Ibrahimovic und Henrikh Mkhitaryan befinden sich in blendender Verfassung.

Watford rangiert derweil als Zehnter jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld der Tabelle. Schlechtes Vorzeichen: Noch nie konnten die Hornets ein Premier-League-Spiel im Old Trafford gewinnen.

ENG Premier League, 25. Spieltag

FC Middlesborugh - FC Everton (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)



Stoke City - Crystal Palace (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

AFC Sunderland - FC Southampton (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

West Ham United - West Bromwich Albion (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

FC Liverpool - Tottenham Hotspur (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Kracher an der Anfield Road! Für die Reds vermeintlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, steckt Liverpool doch seit Wochen in der Krise. Anfang Januar war die Truppe von Trainer Jürgen Klopp noch Titelkandidat, nun ist man Fünfter und hat bereits 13 Punkte Rückstand auf Chelsea.

Seit fünf Premier-League-Partien ist Liverpool ohne Sieg, in den letzten vier Pflichtspielen gelangen nur zwei Tore. Einen Grund zur Hoffnung gibt es dennoch, haben die Reds doch keines der letzten acht Liga-Duelle mit Tottenham verloren.

Die Spurs sind aktuell allerdings deutlich besser drauf als Liverpool. Sieben der jüngsten neun Spiele in Englands Beletage entschied Tottenham für sich, bezwang unter anderem Chelsea. Mit neun Punkten Rückstand auf die Blues sind die Londoner aktuell deren erster Verfolger.

Zudem hat Spurs-Trainer Mauricio Pochettino bis auf die verletzten Jan Vertonghen und Erik Lamela alle Mann an Bord.

FC Burnley - FC Chelsea (So., 14.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Geht Chelsea den nächsten Schritt in Richtung Titel? Mit neun Punkten Vorsprung thronen die Blues an der Spitze der Premier League, fuhren zuletzt einen überzeugenden Derbysieg gegen Arsenal ein.

Dass der Weg zur Krone noch weit ist, weiß man bei Chelsea aber ganz genau. "Es ist schwierig, jede Woche das gleiche Niveau abzurufen", sagte Superstar Eden Hazard. Gegen Burnley wird jedenfalls keine Durchschnitts-Leistung reichen, hat sich der Aufsteiger doch gut in der Eliteklasse eingefunden.

Und: Burnley ist enorm heimstark, hat die letzten sechs Premier-League-Spiele im eigenen Stadion allesamt gewonnen, ist in der Heimtabelle hinter Chelsea und Tottenham starker Dritter.

Allerdings hat Burnley, das im Mittelfeld von Rückkehrer Joey Barton angeführt wird, noch nie ein Premier-League-Match gegen Chelsea gewonnen.

Swansea City - Leicester City (So., 17 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

AFC Bournemouth - Manchester City (Mo., 21 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Manchester City hat einen neuen Helden. Gabriel Jesus hat in bisher drei Premier-League-Einsätzen für seinen neuen Klub schon dreimal getroffen, vergangenes Wochenende stellte der Brasilianer den wichtigen 2:1-Sieg gegen Swansea per Doppelpack im Alleingang sicher.

In Bournemouth will Jesus seinen Lauf fortsetzen, wird vermutlich erneut den Vorzug vor Sergio Agüero erhalten. Den Citizens, zuletzt mit drei Pflichtspielsiegen am Stück, winkt dabei der Sprung auf Platz zwei, sollte Tottenham in Liverpool nicht gewinnen können.

Die Hausherren haben derweil bisher 26 Punkte gesammelt, stehen derzeit noch relativ komfortabel da und haben sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Allerdings haben die Cherries nur eines ihrer letzten neun Pflichtspiele gewonnen, gingen im Hinspiel gegen City Mitte September mit 0:4 unter.

Die Tabelle der Premier League im Überblick