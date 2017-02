Sperre für Amateur wegen Tweet

Donnerstag, 02.02.2017

In dem Spiel führte Bournemouth gegen die Gunners mit 3:0, kassierte aber noch den 3:3-Ausgleich. Alfie Barker, damals an den Siebtligisten Hitchin FC ausgeliehen, twitterte daraufhin in Richtung des Mittelfeldspielers Harry Arter. Dessen Partnerin hatte im Dezember 2015 eine Fehlgeburt erlitten.

"Große Erwartungen, nur um enttäuscht zu werden, wie die neun Monate vor der Geburt deines Kindes", hieß es in besagtem Tweet.

Nachdem sowohl Hitchin als auch der Codicote FC, wo Barker eigentlich unter Vertrag stand, den Kontrakt umgehend kündigten, behauptete der 18-Jährige zunächst, sein Account sei gehackt worden.

Späte Reue

Später gab er die Tat zu und entschuldigte sich gegenüber der Lokalzeitung The Comet: "Ich hatte ein paar Bier getrunken und war frustriert. Es war ein Moment des Wahnsinns gewesen, das schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe."

Die FA reagierte nun auf den Vorfall und sperrte den Amateur bis zum 1. August 2017. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe von 250 Pfund veranlasst.

Barkers Mutter erklärte in englischen Medien, dass der Verbalausfall ihres Sohnes mit einer leichten Form des Autismus zusammenhängen könnte, an der er leide.

