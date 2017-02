Cardinals: Fitzgerald macht weiter!

Donnerstag, 02.02.2017

Bereits am Dienstag hatte Fitzgerald verkündet, dass er seine Entscheidung "im Prinzip getroffen" habe, allerdings nochmals in sich gehen wolle. Am Mittwoch schließlich gab es die Entscheidung: Der Receiver teilte Jim Trotter von ESPN mit, dass er in der kommenden Saison definitiv spielen wird.

Mit einer kurzen Nachricht bestätigte er seine Entscheidung via Twitter, für den 33-Jährigen wird es die 14. NFL-Saison sein. Über die letzten beiden Jahre hatte Fitzgerald, inzwischen verstärkt im Slot aufgeboten, Karriere-Höchstwerte in Catches (109 und 107) aufgestellt, und fing neun beziehungsweise sechs Touchdowns.

Seine Entscheidung könnte für Arizona auch weitere Auswirkungen haben: Noch am Montag hatte es Gerüchte gegeben, wonach Fitzgerald und Quarterback Carson Palmer zurücktreten könnten. Mit Fitzgeralds Rückkehr könnte auch Palmer zusätzlich motiviert sein. Beide Routiniers stehen einschließlich 2017 noch unter Vertrag.

