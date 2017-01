Deulofeu in Mailand gelandet

Sonntag, 22.01.2017

"Ich bin sehr glücklich, hier zu sein", sagte Deulofeu am Flughafen zu Medienvertretern. "Ich habe mich für Milan entschieden, weil es ein großartiger Klub ist." Am Montag soll er den Medizincheck absolvieren und offenbar zunächst ausgeliehen werden.

Milan hatte den früheren Barca-Akteur bereits am Freitag via Twitter im Verein willkommen geheißen, den Tweet aber später gelöscht. Englischen Medienberichten zufolge hatte Everton eine Beschwerde bei den Rossoneri eingereicht und darauf verwiesen, dass noch nichts offiziell sei.

Die Toffees hatten Deulofeu 2015 für sechs Millionen Euro vom FC Barcelona geholt. In der aktuellen Saison kommt der Spanier auf elf Premier-League-Einsätze für Everton, zuletzt berief ihn Trainer Ronald Koeman allerdings viermal in Folge nicht einmal in den Kader.

Gerard Deulofeu im Steckbrief