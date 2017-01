Christian Fuchs nach Leicester-Niederlage hart kritisiert

Sonntag, 22.01.2017

Mit einer 0:3-Niederlage bei Southampton haben Christian Fuchs und Englands Meister Leicester City am Sonntag ihren Sinkflug fortgesetzt und des Weiteren einen Negativ-Rekord eingestellt: von 22 Spielen wurden elf verloren, Leicester rangiert aktuell auf Rang 15, hat lediglich fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. So schlecht spielte ein regierender Meister zuletzt 1962/1963 in der darauffolgenden Saison.

Mittendrin bekommt der Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs sein Fett weg und spürt aktuell, wie nahe Freud und Leid im Fußball beieinander liegen. Letztes Jahr noch gefeierter Bestandteil der Meistermannschaft, bekommt Christian Fuchs vom Leicester Mercury die volle Breitseite. Eine Passquote von 55% veranlasste die Zeitung, Fuchs die Note vier von zehn zu geben. Dazu wurde geschrieben: "Fuchs schenkte Southamptons Hojbjerg mit einem verunglückten Rückpass beinahe ein Tor - das hätte seinen Nachmittag gut zusammengefasst."

