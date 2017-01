Giroud: Mein Tor war besser als das von Mkhi

Dienstag, 17.01.2017

Giroud schoss am ersten Tag des neuen Jahres ein beeindruckendes Tor gegen Crystal Palace, indem er seinen linken Fuß hinter seinem Kopf hochstreckte und den Ball per Hacke unter die Latte beförderte.

Mkhitaryan erzielte ein ähnlich außergewöhnliches Tor, als er weniger als eine Woche vorher gegen Sunderland das Tor des Monats Dezember für sich verbuchen konnte. Trotzdem ist Giroud der Meinung, dass sein Tor schöner war.

"Ehrlich gesagt haben meine Teamkollegen mich aufgezogen und gesagt, dass Mkhitaryans Tor besser war", erklärte der Stürmer in einem Q&A mit Soccer AM. "Sein Tor war wirklich klasse, aber meins war halt besser. Aber Spaß beiseite, es war wirklich witzig in der Kabine. Wir konnten alle nicht glauben, dass das wirklich passiert ist."

Giroud traf in dieser Saison bereits siebenmal und steht mit Arsenal auf dem vierten Platz der Liga, acht Punkte hinter Tabellenführer Chelsea.

Olivier Giroud im Steckbrief