Chelsea blitzt wohl bei Kessie ab

Donnerstag, 26.01.2017

Der nächste Yaya Toure, so titelt der DailyStar, hat dem FC Chelsea abgesagt. Rund 30 Millionen Euro sollen die Blues für Franck Kessie von Atalanta Bergamo geboten haben, damit aber nicht erfolgreich gewesen sein.

Der Mittelfeldspieler konnte sich in Italien mit 20 Jahren zum Stammspieler entwickeln und absolvierte in der laufenden Saison bereits deutlich über 1.300 Spielminuten (16 Einsätze). Sein Berater sprach zuletzt von mehreren Interessenten aus der Premier League.

Ein Wechsel steht wohl dennoch nicht auf dem Programm. Atalanta will den Ivorer wohl in Erwartung einer weiteren Marktwertsteigerung noch länger halten. Derzeit ist Kessie für den Afrika Cup of Nations abgestellt.

Franck Kessie im Steckbrief