Conte: "Costa ist glücklich bei Chelsea"

Freitag, 20.01.2017

Costa soll an einem Transfer in die Chinese Super League zu Tianjin Quanjin interessiert sein, einen Abschied des 28-Jährigen schloss Conte aber zumindest in naher Zukunft aus. "Ich denke, dass der Spieler bei Chelsea bleiben möchte. Er ist glücklich, bei uns zu spielen. Die Idee China liegt ihm fern", so der Italiener auf der Pressekonferenz am Freitag.

Während eine Meinungsverschiedenheit mit Conte als Grund für die Abstinenz von Costa beim Ligaspiel gegen Leicester City gesehen wird, berichtet der Coach von einer Rückenverletzung des Stürmers. "Ich lese viele Spekulationen über Diego, aber im Moment ist es am wichtigsten, dass er mit uns trainiert und keine Schmerzen hat."

Die Beschwerden seien inzwischen überstanden, sodass Costa für das Spiel gegen Hull City am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder zur Verfügung steht. Ob er dann allerdings von Beginn an spielen werde, wollte Conte nicht verraten: "Das werden wir sehen. Ich möchte dem Gegner keinen Vorteil geben."

Diego Costa im Steckbrief