Adebayor: Arsenal abhängig von Alexis und Özil

Donnerstag, 19.01.2017

Das Angreifer-Duo sorgte in der laufenden Saison für 19 Tore und zehn Vorlagen. Trotzdem konnten die beiden bislang keine Einigung über eine Vertragsverlängerung im Emirates erzielen, während unter anderem Chelsea und chinesische Klubs die Fühler ausstrecken. Der deutsche Spielmacher erklärte bereits, dass er vor einer Unterschrift Gewissheit haben möchte, ob Arsene Wenger auch in Zukunft an der Seitenlinie steht oder ob sich ein möglicher Trainerwechsel nach 20 Jahren andeute.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gegenüber The Guardian äußerte sich Adebayor kritisch über die Kader-Zusammensetzung der Nord-Londoner: "Arsenal hat ein gutes Team, aber wenn Sanchez sich verletzt, weiß ich nicht, wen sie noch haben. Verletzt sich Hazard bei Chelsea, haben sie Willian; verletzt sich Willian, können sie immer noch Moses aufstellen."

"Arsenals Problem ist, dass sie heute abhängig von Özil und Sanchez sind. Verletzt sich einer der beiden, ist es ein Problem", erklärte Adebayor.

Alle News zum FC Arsenal