David James: Claudio Bravo ist nicht schuld

Freitag, 27.01.2017

"Bravo wird ständig mit prüfenden Blicken konfrontiert, ich denke, das ist unfair", stellte James bei einer Eröffnungs-Veranstaltung für das Star-Six-Turnier in London klar. "Es wurde bereits zu einem Running Gag: 'Es ist Bravos Schuld, es ist Bravos Schuld'. Aber das ist es nicht", setzte er fort.

Die Schuld an den Gegentreffern liege keinesfalls allein am Chilenen, sondern auch an dessen Mitspielern. "Man analysiert die Tore, die er bekommt. Aber er wurde ständig Risiken ausgesetzt", für die James auch ein Beispiel nannte: "De Bruyne. Bevor er zu ManCity kam, war er der perfekte Mittelfeldspieler. Greift an, bereitet Tore vor, schießt Tore, aber hat auch hinten ausgeholfen, Spieler im eigenen Strafraum attackiert. Davon habe ich in dieser Saison nicht viel gesehen."

Auch der Coach sei nicht aus der Verantwortung zu nehmen: "Die Kritik sollte das aktuelle Verständnis des Trainers hinterfragen. Wenn Pep Guardiola will, dass Bravo auf eine bestimmte Art und Weise spielt, was offensichtlich auch so ist, dann muss der Spieler das tun, was der Trainer will."

