Dzeko: Warten, bis sie dich beleidigen können

Freitag, 27.01.2017

"In England gab es weniger Druck", sagte Dzeko. "Wenn man nicht gut spielt, wird man kritisiert. Das ist normal und das gehört dazu. Aber bei der Roma ist es ähnlich wie in Bosnien. Da wird nicht kritisiert, sondern beleidigt. Ich bin es also gewohnt."

Dem Angreifer heftet das Etikett des Chancentods an und auch im heimischen Olimpico wird er trotz seiner 14 Tore in 19 Ligaspielen ausgepfiffen.

"Drei Chancen zu vergeben ist zuhause noch okay. Aber versiebst du eine vierte, gehen die Beleidigungen wieder los. Es ist, als warteten sie auf die richtige Gelegenheit, um dir weh zu tun. Egal wie gut das Spiel war, am Ende reden alle ausschließlich über eine ausgelassene Möglichkeit", so Dzeko.

Edin Dzeko im Steckbrief