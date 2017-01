Snodgrass wohl noch im Januar zu West Ham

Freitag, 27.01.2017

Der Außenbahnspieler der Tigers spielt die erfolgreichste Premier-League-Saison seiner Karriere und hat bereits sieben Torerfolge verbuchen können. Berichten von SkySports zu Folge hat er sich nun zu einem Wechsel an die Themse entschieden. Dieser soll bereits in den nächsten Stunden vermeldet werden.

Auch Hull-Trainer Marco Silva scheint bereits mit dem Abgang des 29-Jährigen zu rechnen: "Er hat in den letzten zehn Tagen nicht trainiert und sagte, dass er uns verlassen will", so die Aussage des Portugiesen, der auf Snodgrass in seinem Aufgebot für das League-Cup-Spiel gegen Manchester United verzichtet hat.

Erst im letzten Monat verlängerte sich der Vertrag von Snodgrass durch eine aktivierte Klausel bis Juni 2018. Hull City will dem Spieler jedoch keine Steine in den Weg legen und mit dem Erlös noch vor Ende des Tranfsfensters neue Spieler verpflichten.

Robert Snodgrass im Steckbrief