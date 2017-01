Medien: Costa nach Streit nicht im Kader

Freitag, 13.01.2017

Der Spanier hat offenbar seit drei Tagen nicht mit dem Team trainiert und reist dem Bericht zufolge auch nicht mit zum Auswärtsspiel am Samstag gegen Leicester City (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

Die offizielle Begründung vonseiten des Angreifers sind Rückenschmerzen, die Hauptgegenstand des Disputs gewesen sein sollen. Denn die medizinische Abteilung der Blues soll seiner Darstellung, nach der die Schmerzen mit seinen immer wiederkehrenden Muskelproblemen zusammenhängen, entschieden widersprechen. Demnach soll Costa eine Pause gefordert und im Anschluss eine Meinungsverschiedenheit mit Conte gehabt haben.

Sky Sport berichtet indes von einem Megaangebot aus China für den 28-Jährigen. Dem Bericht zufolge soll ein bisher unbekannter chinesischer Klub ihm 658.000 Euro in der Woche bieten, was ihn zu einem der bestbezahlten Spieler der Welt machen würde. Sky Italia will im Zuge des Streits gehört haben, wie Conte "Geh nach China" gerufen hat.

Diego Costa im Steckbrief