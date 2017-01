Conte: "John Terry wird bleiben"

Freitag, 13.01.2017

"John ist ein wichtiger Spieler für seine Mannschaft, für das Team, für mich", stellte der 47-Jährige auf einer Pressekonferenz klar. "Seine Arbeit auf dem Platz und seine Arbeit abseits in der Umkleidekabine ist fantastisch. Das zeigt, dass er nicht nur ein großartiger Spieler ist, sondern auch ein großartiger Mann. Für mich ist es fantastisch, so eine Persönlichkeit wie ihn zu haben, die mir in meiner ersten Saison bei Chelsea hilft", kam Conte nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Deswegen ist es für den Mann an der Seitenlinie auch keine Option, so einen Führungsspieler abzugeben: "Aus diesem Grund, ich wiederhole, wird John bei uns bleiben. Er ist unser Spieler, ist in meinem Team. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für mich."

John Terry im Steckbrief