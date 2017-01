Wenger über Payet: "Sehr kompliziert"

Freitag, 13.01.2017

"Er ist nicht für seine schlechte Einstellung bekannt. Was jetzt plötzlich ihn ihm vorgeht, weiß ich nicht. Das kann nur West Ham erklären. Ich hoffe, West Ham und Payet können die Situation klären. Von außen betrachtet wirkt es sehr kompliziert", so Wenger auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Payet hatte erst im vergangenen Februar seinen Vertrag bei den Hammers bis 2021 verlängert, weigerte sich aber zuletzt für die Mannschaft von Trainer Slaven Bilic aufzulaufen. Angeblich forciert der 29-Jährige mit seinem Streit einen Wechsel zum FC Chelsea oder seinem Ex-Verein Olympique Marseille.

Darüber hinaus sprach sich Wenger klar gegen das Wintertransferfenster aus: "Ich war immer dagegen. Ohne diese Periode hätten wir solche Probleme nicht."

Dimitri Payet im Steckbrief