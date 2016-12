Miki will Titel mit United

Montag, 26.12.2016

"Es bleiben noch viele Spiele. Wir versuchen unser Bestes, um in den Top vier zu landen", sagte er der Times of India. Mkhitaryan weiter: "Ich hoffe, dass wir eine verblüffende Saison spielen und um alle Titel kämpfen. Hoffentlich können wir in 2017 einige Trophäen gewinnen."

Sorgen, dass seine Qualität nicht für United reichen könnte, habe er sich - eigenen Angaben zufolge - nie gemacht. "Ich habe im Training immer versucht, mein Bestes zu geben und einen Platz im Team zu ergattern. Du musst es dir verdienen", erklärte er abschließend.

Henrikh Mkhitaryan im Steckbrief