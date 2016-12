Zidane findet Dembele besser als Pogba

Montag, 26.12.2016

Inzwischen sind allerdings die kompletten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht worden - und dabei hat vor allem die Wahl von Zinedine Zidane, Trainer von Real Madrid, für Aufsehen gesorgt. Der Coach der Königlichen setzte seine beiden eigenen Spieler Karim Benzema und Raphael Varane noch vor Griezmann auf die ersten beiden Plätze und äußerte durch seine Abstimmung auch seine Bewunderung für einen Bundesliga-Newcomer.

Denn Zidane wählte Ousmane Dembele von Borussia Dortmund auf den vierten Rang - und damit noch vor Paul Pogba von Manchester United, der im Sommer mit seiner Ablösesumme in Höhe von rund 105 Millionen Euro zum teuersten Fußballer der Welt avancierte. Zidane war nur einer von zwei der 30 abstimmungsberechtigten Ex-Spieler, die Dembele auf ihrem Wahlzettel notierten.

Mit Real trat Zidane in diesem Jahr zweimal in der Champions League gegen Dembele und Borussia Dortmund an: Beide Duelle endeten 2:2.

Ousmane Dembele im Steckbref