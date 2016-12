RB-Angreifer bringt sich bei United ins Gespräch

Montag, 26.12.2016

"Es war immer mein Traum, in England zu spielen", so der 20-Jährige. Und weiter: "Ich bin Fan von Manchester United und ich würde sehr gerne für sie spielen. Mir gefällt alles an diesem Verein. Für sie zu spielen wäre eine tolle Sache, aber ich würde auch die Möglichkeit wahrnehmen, für andere Spitzenklubs in England zu spielen."

Derzeit ist Tetteh für den zweitklassigen FC Liefering aktiv, der unter der Kontrolle von Red Bull steht und als Farmteam für die Roten Bullen aus Salzburg dient.

