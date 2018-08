ICC - FC Chelsea gegen Olympique Lyon heute live: TV-Übertragung und Livestream

Am heutigen Dienstagabend treffen beim International Champions Cup der FC Chelsea und Olympique Lyon aufeinander. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick und erklärt, wo ihr das Spiel im Livestream sehen könnt.

FC Chelsea gegen Olympique Lyon: Austragungsort und Anstoß

Das Spiel findet am Dienstag, den 7. August, statt. Anstoß an der Stamford Bridge ist um 21.05 Uhr deutscher Zeit. In der Heimspielstätte der Blues finden 41.631 Zuschauer Platz.

FC Chelsea gegen Olympique Lyon heute live auf DAZN

Im deutschen Fernsehen wird die Partie zwischen Chelsea und Lyon nicht zu sehen sein. Dafür überträgt das Streaming-Portal DAZN das Spiel in voller Länge.

Neben europäischem Spitzenfußball ist DAZN vor allem für das US-Sport-Angebot mit NBA, NFL, NHL und MLB bekannt. Doch auch ausgewählte Events beim Tennis und Darts sind dort zu sehen. Ab der Saison 2018/19 teilt sich der Streamingdienst mit Sky zudem die Übertragungsrechte der Champions League.

FC Chelsea-News: Wiedergutmachung für Community-Shield-Niederlage

Der FC Chelsea hat im Duell gegen Olympique Lyon etwas gut zu machen. Bei der 0:2-Niederlage im FA Community Shield gegen Manchester City war die Mannschaft von Maurizio Sarri deutlich unterlegen. Sergio Agüero erzielte beide Tore für die Citizens, wobei das Ergebnis sogar deutlich höher hätte ausfallen können.

Schon am Samstag geht es in der Premier League los, am ersten Spieltag wartet ein Auswärtsspiel bei Huddersfield Town auf die Blues. Wenn es in dieser Saison etwas mit der Champions-League-Qualifikation werden soll, muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Der Grundstein dafür soll heute in der Generalprobe gegen Lyon gelegt werden.

Ligue 1 weiterhin live auf DAZN sehen

Auch Olympique Lyon startet an diesem Wochenende wieder in den Ligabetrieb. Am Sonntag steigt das erste Spiel gegen Amiens SC. Zu sehen gibt es dieses Spiel selbstverständlich wieder auf DAZN. Erst gestern wurde der Vertrag mit der höchsten französischen Spielklasse um drei weitere Jahre verlängert. Alles weitere zur Vertragsverlängerung erfahrt ihr hier.

FC Chelsea beim ICC: Die Begegnungen der Blues

Datum Ort Gegner Ergebnis 28.07.2018 20.05 Uhr Nizza Inter Mailand 1:1, 5:4 n.E. 01.08.2018 21.05 Uhr Dublin FC Arsenal 1:1, 5:6 n.E. 07.08.2018 21.05 Uhr London Olympique Lyon -

Olympique Lyon beim ICC: Alle Spiele der Franzosen