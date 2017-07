Alle Infos zu Fenerbahce - Monaco

Erlebe

Fenerbahce und AS Monaco treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinander. DAZN überträgt das Match live im Livestream. Hier gibt es alle Infos zur Partie, den beiden Mannschaften und der Liveübertragung.

Wann spielt Fenerbahce gegen Monaco?

Im Rahmen des Festivals de Football des Alpes treffen Fenerbahce und die AS Monaco am 19. Juli aufeinander. Anpfiff im Stadium Chailly in Montreux in der Schweiz ist um 19 Uhr.

Wo läuft die Partie zwischen Fenerbahce und Monaco im Livestream?

Die Online-Streamingplattform DAZN überträgt die Begegnung live. DAZN wurde 2016 gelauncht und zeigt zahlreiche Sport-Events auf PC, Mac, Smartphone, Tablet, Smart TV und Co. - alles in HD-Qualität. Mehr Infos zu DAZN findet man hier: "DAZN: Das "Netflix des Sports".

Worum geht es in der Partie zwischen Fenerbahce und Bilbao?

Das Festival de Football des Alpes ist ein Vorbereitungsturnier auf die neue Saison. Entsprechend ist auch die Partie zwischen Fenerbahce und Monaco ein Freundschaftsspiel, bei dem es keine offizielle Wertung gibt.

Das türkische Team absolviert gegen Sporting (12. Juli, ebenfalls live auf DAZN), Olympique Marseille (15. Juli, ebenfalls live auf DAZN) und Athletic Bilbao (17. Juli, ebenfalls live auf DAZN) noch einige andere Testspiele, bevor es ab dem 27. Juli in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League ernst wird.

Der Kader von Fenerbahce Istanbul

Spieler Position Carlos Kameni Torwart Volkan Demirel Torwart Ertugrul Taskiran Torwart Erten Ersu Torwart Simon Kjaer Innenverteidiger Martin Skrtel Innenverteidiger Roman Neustädter Innenverteidiger Hakan Cinemre Innenverteidiger Berkay Can Degirmencioglu Innenverteidiger Yigithan Güveli Innenverteidiger Hasan Ali Kalidrim Linker Verteidiger Ismail Köybasi Linker Verteidiger Sener Özbayrakli Rechter Verteidger Gregory van der Wiel Rechter Verteidiger Mehmet Topal Defensives Mittelfeld Ozan Tufan Defensives Mittelfeld Souza Zentrales Mittelfeld Uygar Zeybek Zentrales Mittelfeld Ramazan Civelek Rechtes Mittelfeld Miroslav Stoch Linkes Mittelfeld Alper Potuk Offensives Mittelfeld Mehmet Ekici Offensives Mittelfeld Mathieu Valbuena Offensives Mittelfeld Salih Ucan Offensives Mittelfeld Volkan Sen Linksaußen Aatif Chahechouhe Linksaußen Beykan Simsek Linksaußen Nabil Dirar Rechtsaußen Robin van Persie Mittelstürmer Fernandao Mittelstürmer

© getty

Der Kader von AS Monaco

Spieler Position Danijel Subasic Torwart Diego Benaglio Torwart Seydou Sy Torwart Loic Badiashile Torwart Kamil Glik Innenverteidiger Jemerson Innenverteidiger Terence Kongolo Innenverteidiger Andrea Raggi Innenverteidiger Abdou Diallo Innenverteidiger Dinis Almeida Innenverteidiger Raphael Diarra Innenverteidiger Benjamin Mendy Linker Verteidiger Jorge Linker Verteidiger Djibril Sidibe Rechter Verteidiger Almamy Toure Rechter Verteidiger Jordy Gaspar Rechter Verteidiger Fabinho Defensives Mittelfeld Tiemoue Bakayoko Defensives Mittelfeld Soualiho Meite Defensives Mittelfeld Kevin N'Doram Defensives Mittelfeld Youri Tielemans Zentrales Mittelfeld Joao Moutinho Zentrales Mittelfeld Youssef Ait Bennasser Zentrales Mittelfeld Adama Traore Zentrales Mittelfeld Rony Lopes Offensives Mittelfeld Thomas Lemar Offensives Mittelfeld Gabriel Boschilia Linksaußen Gil Dias Linksaußen Allan Saint-Maximin Rechtsaußen Jordi Mboula Rechtsaußen Kylian Mbappe Mittelstürmer Falcao Mittelstürmer Guido Carrillo Mittelstürmer Lacina Traore Mittelstürmer Ilyes Chaibi Mittelstürmer

© getty

Wie lief die letzte Saison von Fenerbahce?

Während Besiktas (77 Punkte) in der türkischen Süper-Lig-Saison 2016/17 Meister vor Medipol Basaksehir (73) wurde, musste sich Fenerbahce mit Platz drei begnügen.

Damit hat man die direkte Teilnahme an der Europa League verpasst und muss sich nun durch die Qualifikation kämpfen.

Wie lief die letzte Saison von AS Monaco?

Die AS Monaco feierte in der vergangenen Saison die erste Meisterschaft in der Ligue 1 seit 2000. Dabei kam die Mannschaft aus dem Fürstentum auf 95 Zähler, Paris St.-Germain hatte als erster Verfolger 87 Punkte auf seinem Konto. Mit dem Titel gelang Monaco der direkte Einzug in die Champions League.