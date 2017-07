Alle Infos zu Fenerbahce - Bilbao

Erlebe

Fenerbahce trifft in einem Freundschaftsspiel auf Athletic Club. Hier findet Ihr alle Infos zu den beiden Mannschaften und erfahrt, wo Ihr die Partie anschauen könnt.

Wann spielt Fenerbahce gegen Bilbao?

Fenerbahce spielt am 17. Juli 2017 im Rahmen des Festivals de Football des Alpes gegen den Athletic Club. Das Spiel wird um 20 Uhr im Municipal Stadium im Schweizerischen Yverdon-les-Bains angepfiffen.

Wo läuft die Partie zwischen Fenerbahce und Bilbao im Livestream?

Die Begegnung wird live auf vom Multisport-Streamingdienst DAZN übertragen. Das "Netflix des Sports" ist ein OTT-Angebot und auf jedem PC und Mac sowie per App auf Android- und iOS-Smartphones und Tablets empfangbar. Auch via Apple TV, PS4, Amazon Fire-TV und Co. ist das Programm in HD-Qualität zu sehen. Alle Infos zu DAZN findet man hier: "DAZN: Das "Netflix des Sports".

Worum geht es in der Partie zwischen Fenerbahce und Bilbao?

Das Spiel ist ein Freundschaftsspiel und dient entsprechend als Test für die neue Fußball-Saison. Nachdem Fenerbahce weitere Freundschaftsspiele gegen Sporting CP (12. Juli, live auf DAZN), Olympique Marseille (15. Juli, auch live auf DAZN) und der AS Monaco (19. Juli, ebenfalls live auf DAZN) bestritten hat, geht es am 27. Juli in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League zum ersten Punktspiel.

Der Kader von Fenerbahce Istanbul

Spieler Position Carlos Kameni Torwart Volkan Demirel Torwart Ertugrul Taskiran Torwart Erten Ersu Torwart Simon Kjaer Innenverteidiger Martin Skrtel Innenverteidiger Roman Neustädter Innenverteidiger Hakan Cinemre Innenverteidiger Berkay Can Degirmencioglu Innenverteidiger Yigithan Güveli Innenverteidiger Hasan Ali Kalidrim Linker Verteidiger Ismail Köybasi Linker Verteidiger Sener Özbayrakli Rechter Verteidger Gregory van der Wiel Rechter Verteidiger Mehmet Topal Defensives Mittelfeld Ozan Tufan Defensives Mittelfeld Souza Zentrales Mittelfeld Uygar Zeybek Zentrales Mittelfeld Ramazan Civelek Rechtes Mittelfeld Miroslav Stoch Linkes Mittelfeld Alper Potuk Offensives Mittelfeld Mehmet Ekici Offensives Mittelfeld Mathieu Valbuena Offensives Mittelfeld Salih Ucan Offensives Mittelfeld Volkan Sen Linksaußen Aatif Chahechouhe Linksaußen Beykan Simsek Linksaußen Nabil Dirar Rechtsaußen Robin van Persie Mittelstürmer Fernandao Mittelstürmer

Der Kader von Athletic Club Bilbao

Spieler Position Kepa Arrizabalaga Torwart Iago Herrerin Torwart Alex Remiro Torwart Aymeric Laporte Innenverteidiger Yeray Alvarez Innenverteidiger Xabier Etxeita Innenverteidiger Mikel Balenziaga Linker Verteidiger Enric Saborit Linker Verteidiger Oscar de Marcos Rechter Verteidiger Inigo Lekue Rechter Verteidiger Eneko Boveda Rechter Verteidiger Mikel San Jose Defensives Mittelfeld Ander Iturraspe Defensives Mittelfeld Benat Etxebarria Zentrales Mittelfeld Mikel Rico Zentrales Mittelfeld Mikel Vesga Zentrales Mittelfeld Raul Garcia Offensives Mittelfeld Unai Lopez Offensives Mittelfeld Javi Eraso Offensives Mittelfeld Ager Aketxe Offensives Mittelfeld Iker Muniain Linksaußen Sabin Merino Linksaußen Inaki Williams Rechtsaußen Markel Susaeta Rechtsaußen Aritz Aduriz Mittelstürmer Kike Sola Mittelstürmer Gorka Santamaria Mittelstürmer Asier Villalibre Mittelstürmer

Wie lief die letzte Saison von Fenerbahce?

Fenerbahce wurde in der türkischen Süper-Lig-Saison 2016/17 hinter Meister Besiktas (77) und Medipol Basaksehir (73) Dritter, punktgleich (64) mit Galatasaray. Damit verpasste das Team von Trainer Aykut Kocaman die direkte Teilnahme für die Europa League und muss in die Qualifikation.

Wie lief die letzte Saison von Bilbao?

Athletic Club beendete die Saison 2016/17 in der spanischen Primera Division auf dem achten Platz. Am 38. und damit letzten Spieltag wurde Bilbao vom siebten Platz verdrängt, wodurch die baskische Mannschaft das internationale Geschäft für die neue Saison verpasst hat.