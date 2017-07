Alle Infos zur Audi Summer Tour

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Auch 2017 ist der FC Bayern München im Rahmen der Audi Summer Tour unterwegs. In diesem Jahr reist der deutsche Rekordmeister nach China und Singapur. Der Kader des FCB ist dabei mit einigen Stars bestückt.

Was ist die Audi Summer Tour?

Für die Bayern ist die Audi Summer Tour eine Möglichkeit, die eigene Marke zu stärken und den Verein in der ganzen Welt noch populärer zu machen.

"Die Audi Summer Tour ist ein enorm wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau", wurde Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC Bayern München AG, in einer entsprechenden Meldung zitiert.

Wann und wo findet die Audi Summer Tour 2017 statt?

Die Bayern brechen am 16. Juli zur Audi Summer Tour auf und kommen am 28. Juli zurück. Die diesjährige Tour steht unter dem Motto "Visiting Friends" und führt den deutschen Meister erst nach China, ehe es für die Bayern nach Singapur geht.

Es ist nach 2012 bereits das zweite Mal, dass die Audi Summer Tour Halt in China macht. "Ich freue mich, dass wir im Juli unter dem Motto 'Visiting Friends' mit unserer Mannschaft in Shanghai und Shenzhen spielen und uns dort präsentieren können. Genauso freuen wir uns auf die hochklassigen Partien in Singapur vor vielen Bayern-Fans aus ganz Südostasien", sagte Wacker.

Welche Testspiele hat Bayern München auf der Tour 2017?

Datum Gegner Austragungsort 19. Juli FC Arsenal (Audi Football Summit) Shanghai 22. Juli AC Milan (Audi Football Summit) Shenzhen 25. Juli FC Chelsea (International Champions Cup) Singapur 27. Juli Inter (International Champions Cup) Singapur

Wo kann ich Spiele der Audi Summer Tour im Internet sehen?

Der Onlinestreaming-Dienst DAZN überträgt in der Sommerpause ausgewählte Freundschafftspiele. So zeigt DAZN auch viele Spiele vom International Champions Cup, auch die Partien gegen Arsenal und Milan werden live übertragen.

Der erste Monat von DAZN ist kostenlos, alle weiteren Monate kosten 9,99 Euro.

Kader des FC Bayern bei der Audi Summer Tour

Spieler Position Tom Starke Torwart Christian Früchtl Torwart Jerome Boateng Verteidiger Mats Hummels Verteidiger Javi Martinez Verteidiger David Alaba Verteidiger Juan Bernat Verteidiger Marco Friedl Verteidiger Rafinha Verteidiger Franck Ribery Mittelfeld Renato Sanches Mittelfeld Thiago Alcantara Mittelfeld Corentin Tolisso Mittelfeld Kingsley Coman Mittelfeld Douglas Costa Mittelfeld Arjen Robben Mittelfeld Thomas Müller Angriff Robert Lewandowski Angriff

Welcher Spieler fehlt bei der Tour?

Joshua Kimmich - Urlaub nach Confed Cup

Sebastian Rudy - Urlaub nach Confed Cup

Niklas Süle - Urlaub nach Confed Cup

Arturo Vidal - Urlaub nach Confed Cup

Serge Gnabry - Urlaub nach U21-EM

Manuel Neuer - Fußbruch

Sven Ulreich - Reha in München

Obwohl Stammkeeper Manuel Neuer nicht nach Asien mitreist, gibt es kein Grund zur Sorgen. "Bisher liege ich voll im Plan. Mein Ziel ist es, bis zum Saisonstart gegen Bayer Leverkusen wieder fit zu sein. Dafür werde ich jeden Tag hart arbeiten", wird Neuer auf der Homepage zitiert.