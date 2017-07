Alle Infos zu OM gegen Fenerbahce

Erlebe

Olympique Marseille empfängt in der Vorbereitung auf die neue Saison Fenerbahce. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung sowie dem Livestream.

Wann und wo spielt OM gegen Fenerbahce?

Am 15. Juli gastiert Fenerbahce zu einem Testspiel bei Olympique Marseille. Die Partie wird um 21 Uhr im Stade Olympique de la Pontaise angepfiffen.

Wo wird das Spiel OM gegen Fenerbahce gezeigt?

Das Testspiel wird von dem Streaming-Dienst DAZN live übertragen. DAZN hat sich im Fußball-Bereich unter anderem die Rechte für die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 gesichert. Außerdem zeigt das Portal ausgewählte Freundschaftsspiele.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, ab dem zweiten Monat kostet sie monatlich 9,99 Euro.

So läuft die Vorbereitung bei Olympique Marseille

Nach zwei Testspielsiegen zum Auftakt der Vorbereitung gegen Selection Valais (2:0) und den FC Sion (3:2) steht am 9. Juli gegen Etoile Sportive du Sahel die nächste Vorbereitungs-Partie für OM an.

Nach dem Spiel gegen Fenerbahce tritt Marseille zudem noch am 18. Juli gegen Sporting Lissabon an. Am 27. Juli startet OM mit dem Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League in die Pflichtspiel-Saison. Am 5. August steht für den Tabellenfünften der abgelaufenen Saison dann das erste Ligaspiel zu Hause gegen Dijon FCO an.

So läuft die Vorbereitung bei Fenerbahce

Das Spiel gegen Olympique Marseille stellt für den Dritten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison das zweite von vier Testspielen gegen hochklassige internationale Gegner dar. Bereits drei Tage zuvor trifft der türkische Verein am 12. Juli auf Sporting Lissabon, anschließend folgen am 17. Juli Partien gegen Athletic Bilbao und am 19. Juli gegen AS Monaco.

Am 27. Juli steht für Fener das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm, im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League will sich Fenerbahce eine gute Ausgangssituation verschaffen, um in die Playoffs einzuziehen.

© getty

Der Kader von Fenerbahce

Spieler Position Carlos Kameni Torwart Volkan Demirel Torwart Ertugrul Taskiran Torwart Erten Ersu Torwart Simon Kjaer Innenverteidiger Martin Skrtel Innenverteidiger Roman Neustädter Innenverteidiger Hakan Cinemre Innenverteidiger Berkay Can Degirmencioglu Innenverteidiger Yigithan Güveli Innenverteidiger Hasan Ali Kalidrim Linker Verteidiger Ismail Köybasi Linker Verteidiger Sener Özbayrakli Rechter Verteidger Gregory van der Wiel Rechter Verteidiger Mehmet Topal Defensives Mittelfeld Ozan Tufan Defensives Mittelfeld Souza Zentrales Mittelfeld Uygar Zeybek Zentrales Mittelfeld Ramazan Civelek Rechtes Mittelfeld Miroslav Stoch Linkes Mittelfeld Alper Potuk Offensives Mittelfeld Mehmet Ekici Offensives Mittelfeld Mathieu Valbuena Offensives Mittelfeld Salih Ucan Offensives Mittelfeld Volkan Sen Linksaußen Aatif Chahechouhe Linksaußen Beykan Simsek Linksaußen Nabil Dirar Rechtsaußen Robin van Persie Mittelstürmer Fernandao Mittelstürmer

Der Kader von Olympique Marseille