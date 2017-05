Nijland: "Robben-Rückkehr wäre ein Traum"

Freitag, 19.05.2017

"Es wäre ein absoluter Traum. Wenn Arjen zurückkommen will, wäre er mehr als willkommen", sagte Nijland gegenüber RTV Noord. "Wenn du jemanden wie Robben zu Deinem Klub bringen kannst, musst Du den nächsten Schritt gehen."

Eine mögliche Rückkehr des Flügelflitzers vom FCB sei schon häufiger Thema gewesen. "Wir haben schon viel darüber gesprochen, dass er zurückkehren könnte. Arjen hält weiter Kontakt mit uns und umgekehrt", betonte Nijland.

Der Vertrag des 33-jährigen Robben in München läuft noch bis Juni 2018. Groningen, für das der Flügelspieler bereits als 16-Jähriger sein erstes Spiel in der Eredivisie absolviert hatte, beendete die gerade abgelaufene Saison in der ersten niederländischen Liga auf Rang acht.

