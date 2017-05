"Die USA hätten nicht zu mir gepasst"

Donnerstag, 18.05.2017

"Ich hatte schon vor langer Zeit für mich entschieden, den Zeitpunkt meines Abschieds selbst wählen zu wollen. Und ich hatte immer den Wunsch, auf hohem Niveau Adios zu sagen. Alles ist in Erfüllung gegangen", sagte Alonso gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Die Entscheidung, nach über 17 Jahren im Profifußball die Schuhe an den Nagel zu hängen, sei ein Prozess gewesen und wohl überlegt. Es sei alles "mit mir letztgültig ausverhandelt". Deshalb fühle er sich gut vorbereitet für die Zeit danach, wenngleich ihm die "Entscheidung auch Schwindelgefühle" einbringe.

Ein Engagement in den finanziell attraktiven Ligen habe für ihn nie zur Debatte gestanden. "Ich habe den Fußball so intensiv gelebt, dass ich den Chip schon komplett auswechseln müsste, um den Fußball in solchen Ligen zu genießen", sagte Alonso. "Liverpools Anfield Road, das Bernabeu-Stadion, die Allianz-Arena, das sind Synonyme des Fußballs, den ich mag. Old-School-Football. Die USA oder China hätten nicht zu mir gepasst."

Alonso: Lahm taktisch einer der Besten

Alonso hat in seiner Laufbahn für Real Sociedad, den FC Liverpool, Real Madrid und den FC Bayern gespielt. Er hat in den jeweiligen Ligen und auf internationaler Bühne fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dazu wurde er mit der spanischen Nationalmannschaft 2008 und 2012 Europameister sowie 2010 Weltmeister.

Seinen Kollegen Philipp Lahm, der sich am Samstag ebenfalls in den Ruhestand verabschieden wird, nennt er einen der "taktisch besten Spieler, die ich je kennengelernt habe".

Sich selbst sieht er als mannschaftsdienlichen Spieler, der seine Mitspieler besser machen kann. "Ich habe nie zwei Mann ausgedribbelt und dann ein Traumtor geschossen. Ich musste den Raum sehen, und dann jenen, die um mich herum waren, ihr Spiel ermöglichen. Und je besser diejenigen waren, die an meiner Seite standen, desto besser war ich", sagte Alonso.

Alonso sieht FC Bayern gut aufgestellt

Dass mit ihm und Lahm zwei Führungspersönlichkeiten in Rente gehen und auch Arjen Robben sowie Franck Ribery vor ihrem letzten Vertragsjahr stehen ist für Alonso kein Problem: "Die Basis des Projekts und der Mannschaft steht. Mit Spielern wie Manu Neuer, oder Mats Hummels, der sich gut eingefügt hat. Arturo (Vidal) ist ein wichtiger Spieler, Thiago ist gewachsen, Lewy (Robert Lewandowski), Thomas (Müller) ... Und es gibt junge Leute, die ihren Platz einnehmen müssen: Joshua (Kimmich) zum Beispiel, oder Renato Sanches ..."

Überhaupt sieht der den FC Bayern als Verein sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Er habe in seinen drei Jahren in München die Bedeutung des Klubs verstanden, die er zuvor von außen nur erahnen konnte.

"Es dürfte nur wenige Vereine von vergleichbarer Größe geben, die finanziell so gesund sind. Was mich im Moment besonders beeindruckt, ist, wie der FC Bayern global wächst - und trotzdem ein Ambiente beibehält, das von Nähe geprägt ist", sagte Alonso.

Der FC Bayern ist so ganz anders als Real Madrid

Diese Besonderheit mache er vor allem am Alltag fest. "Hier am Trainingsgelände an der Säbener Straße ist eine Schranke, aber sie ist durchlässig, in beide Richtungen. Die Fans kommen, schauen beim Training zu, und wenn wir hinausgehen, stehen wir mitten in einem Wohnviertel, in einer normalen Straße. Es ist so ganz anders als bei der Real Sociedad, dem FC Liverpool oder Real Madrid", sagte Alonso.

Xabi Alonsos Karriere: Ein Baske erobert die Fußballwelt © getty 1/41 Xabi Alonso beendet seine Karriere am Ende der Saison. SPOX blickt auf eine Karriere zurück, die vor allem von drei Dingen geprägt ist: von Titeln, Titeln und Titeln. /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em.html © getty 2/41 Die Karriere des Mannes aus dem baskischen Tolosa beginnt - natürlich - im Baskenland. Über die Jugend schafft er es ins Profiteam von Real Sociedad. Dort darf er sich bereits regelmäßig mit den Besten messen (hier: Rivaldo) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=2.html © getty 3/41 Bereits im Jahr 2003 stößt Alonso zum Kreis der spanischen Nationalmannschaft. Es gibt Schlechteres für die Ausbildung eines Jungspielers, als mit Größen wie Raul zu trainieren und zu spielen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=3.html © getty 4/41 In den kommenden elf Jahren soll sich Alonso zu einer festen Größe bei der Furia Roja entwickeln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=4.html © getty 5/41 Sein erstes großes Turnier spielt er 2004 bei der EM in Portugal. Richtig gut läuft es allerdings nicht. Bereits nach der Gruppenphase ist Schluss, stattdessen kommen die späteren Finalisten Portugal und Griechenland weiter /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=5.html © getty 6/41 Nach der EM macht der mittlerweile 22-Jährige den ersten großen Schritt in seiner Karriere: Er verlässt die baskische Heimat und wechselt auf die Insel zum FC Liverpool. Eine Entscheidung, die sich als Volltreffer erweisen soll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=6.html © getty 7/41 Bereits in seiner ersten Saison steht der Mittelfeldmann nämlich beim wohl verrücktesten Champions-League-Finale aller Zeiten im Mittelpunkt: Er erzielt gegen Milan das 3:3 - nach 0:3-Rückstand... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=7.html © getty 8/41 Am Ende gewinnt Liverpool den Henkelpott im Elferschießen sogar noch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=8.html © getty 9/41 In fünf Jahren Liverpool macht Alonso 143 Spiele (15 Tore). Er gewinnt neben dem CL-Titel 2006 den FA Cup /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=9.html © getty 10/41 Im Jahr 2008 steht Xabi erstmals mit der Nationalmannschaft in einem Finale: In Wien trifft die Furia Roja im EM-Endspiel auf Deutschland /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=10.html © getty 11/41 Stolz präsentiert die Nummer 14 nach dem 1:0-Sieg die EM-Trophäe /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=11.html © getty 12/41 Im Sommer 2009 wechselt der Junge aus Tolosa in LaLiga zurück - und zwar zur größten aller Hausnummern: zu Real Madrid. Die nächste goldrichtige Entscheidung, die früh ihre Schatten vorauswirft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=12.html © getty 13/41 Mit mittlerweile 27 Jahren kommt Alonso als gestandener Profi mit Führungsanspruch nach Madrid. Eine Legende wie Raul nun auch im Klub an der Seite zu haben, erachtet er dennoch als wertvoll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=13.html © getty 14/41 Bei Real trifft Alonso auf Cristiano Ronaldo - zu dieser Zeit noch CR9 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=14.html © getty 15/41 Am 11. Juli 2010 spielt Xabi Alonso das größte Spiel seiner Karriere: das WM-Finale mit Spanien gegen die Niederlande. Und er nimmt erneut in einem großen Endspiel eine entscheidende Rolle ein, denn... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=15.html © getty 16/41 ...der Brutalo-Tritt von Nigel de Jong in seine Brust ist der große Aufreger des Spiels, wahrscheinlich sogar des ganzen Turniers /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=16.html © getty 17/41 Das niederländische Raubein sieht dafür nicht Rot. Am Ende fällt die Szene nicht so schwer ins Gewicht, da... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=17.html © getty 18/41 ...die Spanier doch jubeln können. Nach Iniestas Tor in der Verlängerung ist die Furia Roja erstmals Weltmeister - der größte Erfolg in Alonsos Karriere /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=18.html © getty 19/41 Diesen Pokal will jedes kleine Kind, das mit dem Kicken anfängt, in den Händen halten. Logisch, dass er erst einmal genau inspiziert wird /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=19.html © getty 20/41 Die spanische Dominanz hört einfach nicht auf. Zwei Jahre später stehen Alonso und Co. in Polen und der Ukraine schon wieder im EM-Finale - diesmal gegen Italien um Andrea Pirlo /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=20.html © getty 21/41 Mit einer 4:0-Machtdemonstration wird die Squadra Azzurra weggefegt. Alonso, Casillas, Ramos und Co. sind längst lebende Legenden - und schon etwas routinierter beim Jubeln. Daily Business sozusagen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=21.html © getty 22/41 Privat ist Xabier seit Juli 2009 mit seiner Jugendliebe verheiratet, mit der er einen Sohn und zwei Töchter hat. Ein Küsschen für den Europameister darf nicht fehlen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=22.html © getty 23/41 Logisch, dass Alonso mittlerweile in den Kreis der besten Spieler der Welt gehört. 2011 und 2012 wird er in die FIFA Weltelf gewählt /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=23.html © getty 24/41 Im Jahr 2012 zeichnet die LFP Alonso auch als besten Spieler der Primera Division aus. Erstmals seit Einführung der Awards bekommt ein anderer Spieler als Xavi diesen Titel /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=24.html © getty 25/41 Unter Carlo Ancelotti starten Alonso und Real in der Champions-League-Saison 2013/2014 richtig durch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=25.html © getty 26/41 Im Halbfinale deklassieren die Königlichen Arjen Robben und die Bayern mit 1:0 und 4:0 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=26.html © getty 27/41 In einem großen Finale zuzuschauen, ist der Albtraum eines jeden Fußballers. Wegen seiner dritten Gelben Karte aus dem Rückspiel gegen die Bayern, darf Alonso in Lissabon gegen Atletico nicht mitwirken. Doch er sieht dabei zu, wie seine Teamkollegen... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=27.html © getty 28/41 ...den letzten Schritt machen. Endlich ist Real am Ziel! Nach zwölf Jahren gewinnen die Königlichen wieder ihren Lieblingswettbewerb und feiern La Decima /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=28.html © getty 29/41 Auf Nationalmannschaftsebene läuft der Sommer 2014 für Alonso weniger märchenhaft. Die Ära der Furia Roja scheint zu Ende. In Brasilien scheiden Alonso und Co. in der Gruppenphase aus /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=29.html © getty 30/41 Für Alonso steht ein Sommer des Umbruchs an: Er entscheidet sich für einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Auch auf Vereinsebene sucht er im Alter von 32 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=30.html © getty 31/41 Zum Ende des Transferfensters wechselt der Baske überraschenderweise zum FC Bayern München /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=31.html © getty 32/41 Schon am nächsten Tag steht Alonso gegen den FC Schalke 04 auf dem Rasen. Sofort ist er Chef im Mittelfeld der Münchner. Jürgen Klopp spricht später über eine "Offenbarung" /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=32.html © getty 33/41 WM-Finale gegen Robben gewonnen, EM-Finale gegen Schweinsteiger gewonnen, als Real-Spieler der große Rivale von Pep Guardiola als Barcelona-Trainer gewesen: Bei den Bayern arbeitet Alonso mit einigen großen Konkurrenten der Vergangenheit zusammen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=33.html © getty 34/41 ...und es funktioniert. Alonso ist auch bei Bayern erfolgreich und fügt seiner beeindruckenden Titelsammlung noch den einen oder anderen hinzu /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=34.html © getty 35/41 Dreimal feiert er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=35.html © getty 36/41 Das bayrische Trachtenoutfit und die Meisterschale stehen Alonso dabei gut. Neben den drei Meistertiteln feiert er... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=36.html © getty 37/41 2016 auch den DFB-Pokal /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=37.html © getty 38/41 Ein Auszug aus Alonsos Titelsammlung: Champions-League-Sieger (2005, 2014), spanischer Meister (2012), deutscher Meister (2015, 2016), Pokalsieger in Spanien (2011, 2014), England (2006), Deutschland (2016), Weltmeister (2010), Europameister (2008, 2012) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=38.html © getty 39/41 Mit den Bayern ist Alonso erneut auf Meisterschaftskurs. Es wäre seine Letzte, denn am 9. März verkündet er sein Karriereende nach Ablauf der Spielzeit. /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=39.html © getty 40/41 Die Aussicht auf Titel aber bleibt noch bestehen, denn auch im Pokal steht der FCB zum achten Mal in Folge im Halbfinale... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=40.html © getty 41/41 Und zum krönenden Abschluss einer Bilderbuch-Karriere wahren Alonso und Co. nach den Kantersiegen gegen Arsenal die Chance aufs Champions-League-Finale in Cardiff /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=41.html

Der FC Bayern sieht sich gerade einem Spagat ausgesetzt. Auf der einen Seite treibt er die Internationalisierung voran, auf der anderen Seite will er sich sein familiäres Image bei den einheimischen Fans bewahren.

Alonso kann sich Trainerkarriere vorstellen

Wie es mit ihm nach seiner Ruhephase weitergehen wird, ist noch offen. Der 35-Jährige will jetzt erstmal zur Ruhe kommen und tun, wonach ihm der Kopf steht. "Wenn ich Lust haben sollte, nach Wimbledon zu fahren, fahre ich halt nach Wimbledon. Oder zum Filmfestival nach San Sebastian. Oder zur "Semana Grande", dem dortigen Volksfest. Da war ich seit 15 Jahren nicht mehr", sagte Alonso.

Anders als Lahm will er eine Trainerkarriere für sich nicht ausschließen: "Das werde ich nach ein paar Monaten entscheiden. Ich will mich nicht zu etwas zwingen. Wenn etwas nicht von innen kommt, nützt es doch niemandem etwas. Was ich aber mit Bestimmtheit sagen kann: Mich reizt der Fußball immer noch."

Xabi Alonso im Steckbrief